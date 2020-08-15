هالاند يغني وسانشو جمهوره الوفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 ظهر نجم ​بوروسيا دورتموند​ الالماني، النرويجي ​ايرلينغ هالاند​ في مقطع فيديو طريف وهو يغني أمام زميله ​جادون سانشو​ الذي تولى تصوير الموقف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الفيديو الطريف حيث كان هالاند يغني وأثارت طريقته ضحكات زميله الإنكليزي. Advertisements وعلق حساب النادي الالماني على الفيديو: "إيرلينغ هالاند، طائر الغناء في جيله". وكان هالاند عاد السبت إلى تدريبات دورتموند بعدما غاب عن تمرين الجمعة بسبب التهاب بالحلق. وينظم دورتموند معسكراً تدريبياً في باد راغاز بسويسرا حيث سيخوض مباراة ودية أمام أوستريا فيينا النمساوي.

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