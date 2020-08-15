يورغن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

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فاز مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020.
وقاد الألماني، البالغ من العمر 53 عاما، ليفربول إلى إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وحصد الفريق 99 نقطة، حيث فاز في 32 من 38 مباراة بالدوري، وأنهى المسابقة بفارق 18 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.
وتوج كلوب باللقب متفوقا على كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.
وفي الشهر الماضي، فاز كلوب بجائزة مدرب الموسم التي تمنحها رابطة مدربي الدوري الإنجليزي.
وفاز مدافع ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، البالغ من العمر 21 عاما، أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.
ويتم تحديد الفائزين بجوائز الدوري الإنجليزي الممتاز بعد دمج نتائج تصويت الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.
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