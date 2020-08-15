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الأهلى يتوج ببطولة الجمهورية لبنات السلة تحت 18 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج النادى الأهلى بطلا لدورى الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم بصالة الزهور، ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .

وانطلقت المنافسات من الدور النهائي يوم 10 أغسطس ، و استضافتها ملاع بالزهور و مدينة نصر و هليوبوليس .

استقر الجهاز الفنى لمنتخب السلة للناشئين تحت 17 سنة، والمقرر مشاركته ببطولة العالم للمهارات، والتى تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، وتضم القائمة كلا من: مؤمن طارق، وعمر محمد جابر، وإبراهيم محمد، وعمر سعد، وأحمد ياسر، وأسر محمد جودة، ومحمود وليد، وعبد الله ناصر، ومروان طارق ويس أحمد، مازن أشرف، وحسن ياسر.

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وتٌعد هذه القائمة هى نفسها التى شاركت فى منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات التى قادت الفراعنة للتأهل الى المونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا فى معسكرات سابقة مع المنتخبات.

وخاطب الاتحاد الدولى لكرة السلة نظيره المصرى للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس ، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.


بنات سلة الاهلى

 

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