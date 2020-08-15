شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الوكلاء عرضوا علينا "كوليبالى" الهارب من الأهلى ولكننا رفضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في أى قضية أو ملف مهما كانت الأسباب، والنجاح في ملف كهربا جاء بعد تقديم كل الأوراق والمستندات التي تدعم موقفنا، وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك أنه يحترم كل الأندية المصرية، ودائمًا نبتعد عن الإثارة، موضحًا أن الإيفوارى كوليبالى لاعب الاهلى السابق والنجم الساحلى حاليًا تم عرضه على نادى الزمالك.

ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.

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من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.