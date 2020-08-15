شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية تبرئ اسلام الشهابي بطل الجودو وترفع إيقاف الثماني سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، وتقدم عبد الله الشهابي محامي اللاعب بدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب الدولي وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل اعلان إيقافه بسبب المشاركة ببطولتين في العام المنقضي.

كما حصل اللاعب على تعويض قدره 3 الآف فرانك سويسري أعلن تبرعه رسمياً عنهم لصالح منظمة مكافحة المنشطات المصرية في بادرة طيبة من الشهابي الذي أعلن ارتياحه للحكم الصادر لصالحه ، وقررت منظمة المنشطات الدولية "الودا" في وقت سابق إيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال بطولة الجمهورية التي شارك فيها اللاعب يناير 2019.

جاء إيقاف الشهابي بطل الجودو 8 سنوات فى بطولتين مختلفتين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات فى بطولة، واستأنف ثم شارك فى البطولة التي بعدها، قبل صدر القرار النهائي ضده، فتم إيقاف 4 سنوات على العينة فى البطولة الأولى وأخذ عينة منه فى البطولة التالية وثبت تعاطيه للمنشطات ايضا ليتم معاقبته بـ4 سنوات أخرى، كما قررت "الوادا" تغريم اللاعب عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى تغريم الاتحاد 30 ألف جنيه.

وكتب اللاعب الدولي اسلام الشهابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة الوقف لمدة 8 سنوات التي كانت قد فرضتها على العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقي.

Advertisements

والحمد لله أن يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية والقارية على مدار أكثر من ١٧ سنة وانا اتشرف بخدمة بلدي دائما.

وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق المحامين الدوليين الذي مثلني أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، عبد الله الشهابي وانجي حمزاوي، على الاهتمام الكبير والاحترافية الشديدة في التعامل مع الموضوع من اول يوم وحتى صدور الحكم.

أحب اشكر كل واحد وقف معايا في المحنة دي وأخص بالذكر أسرتي وأخويا ورفيق الدرب هشام مصباح

لا يفوتني كذلك أن أشكر كل من الدكتور/ أسامة غنيم والدكتورة/ هانم الأمير لما يبذلونه من جهد وعلى الاسلوب المحترم في التعامل، وإنني أعلن تنازلي عما حكم به لصالحى من مبالغ مالية كتعويض لأضعه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.