شكرا لقرائتكم خبر عن وليد هويدى : استبعدنا اثنين من أخصائي العلاج الطبيعى بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هويدى مدير الكرة لمصر المقاصة أن الجهاز الفني قام باستبعاد اثنين من أخصائى العلاج الطبيعى بعد التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا وهو الامر الذى أدى لإستدعاء أخصائى العلاج الطبيعى بقطاع الناشئين لتدعيم الفريق في لقاء الزمالك المقرر إقامته بعد قليل ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى .

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم امام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي :محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن رشح فى الركبة، وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبى تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التى سببتها الإصابة، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك فى المباريات.