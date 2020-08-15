شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: رمضان صبحى راوغ الأهلى والمقارنة مع طاهر غير منطقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على فريق الكرة، أن مسألة تعويض طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب المنضم مؤخراً إلى الأهلى، هى مسألة غير سليمة فلا يمكن المقارنة بين لاعب وآخر فلكل لاعب أسلوبه الخاص ومهاراته المميزة التى يتفوق بها على غيره، وأضاف عضو المقاولون فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: "طاهر ورمضان فى نفس السن تقريباً ولكل منهم مهارات وسمات مميزة وطريقة خاصة فى اللعب تختلف عن الأخرى".

وواصل: "ما فعله رمضان مع الأهلى هو تطبيق لنظام الاحتراف فالجميع يبحث عن العرض الأنسب، ولكن يؤخذ على رمضان فقط أنه ماطل مع الأهلى فى المفاوضات ولم يتحدث بطريقة مباشرة".

واستكمل: "المفترض أن تسلك الأندية أيضاً السبل الشرعية فى التفاوض مع اللاعبين وأن تدخل بالطريقة السليمة فى أى صفقة عن طريق مخاطبة إدارة النادى الذى ينتمى إليه اللاعب".

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واختتم: "الانتماء اختفى فى عصرنا الحالى وباتت المادة تسيطر على اتجهات اللاعبين، ويمكن فقط أن نتحدث عن الانتماء فى حالة واحدة، عندما يكون اللاعب أوشك على الاعتزال فأفضل أن يعتزل بين صفوف ناديه دون أن ينتقل لنادى آخر، حتى يستكمل مشواره بعد الاعتزال مع ناديه أيضاً".

فى سياق متصل، كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق المنتقل حديثاً إلى الأهلى عن مباراة ذئاب الجبل مع سموحة التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن طاهر شعر بإجهاد فى العضلة الأمامية فقرر الجهاز الفنى عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم إصابته.

وأضاف عبد الغنى، أن اللاعب من المقرر أن يشارك اليوم فى تدريبات المقاولون استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى الاثنين المقبل، وبناءً على مشاركته فى التدريبات سيتحدد موقفه من مباراة الانتاج.

وأشار المدرب العام للمقاولون إلى أن بند الأهلى بالرعاية الطبية لا يمنعنا من الاعتماد على اللاعب وسنستفيد منه فى المباريات المقبلة بعد التأكد من جاهزيته، خاصة أن فترة التوقف كانت طويلة وجميع اللاعبين معرضون للإصابات العضلية، وطاهر من اللاعبين المميزين.