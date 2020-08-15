شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يختار 20 لاعبًا من الطلائع لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تستعد لدخول معسكر مغلق تمهيدًا لملاقاة بيراميدز غدًا الأحد في افتتاح الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام علي استاد الدفاع الجوى.

وضمت القائمة كلا من: "محمد بسام ومحمد شعبان وعاصم صلاح وعلي الفيل وخالد سطوحي وأحمد سامي وعبد الرحمن زولا ومحمد أشرف روقة ومهند لاشين وعمار حمدى وأحمد داوودا وفرانك ستيفن وكيفين موهيري ومحمد شحاتة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال وأحمد كابوريا وعمرو السيسي".

واستبعد عبد الحميد بسيوني كلاً من أحمد علاء وحسام باولو للأصابة ومحمد ناصف للإيقاف وإسلام سري وبوشا ومحمود سامي وأحمد هاني وبيبو ومصطفي محمود وكريم ممدوح ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد سمير سعد لأسباب فنية.

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أعلن محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، تلقى ناديه إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالكامل قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدٍ، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين لبطولة الدورى العام.

وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا