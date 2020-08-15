شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. نادى غزل المحلة أنشىء عام 1936 على يد طلعت حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نادي غزل المحلة أحد أقدام أندية كرة القدم في مصر، أنشئ في العام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادي الوطني الراحل طلعت حرب.

وبدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل في عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة في دوري الشركات في ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز.

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ويعد نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدوري العام ولعب في الدوري المصري الممتاز 44 مرة.

وصدر المحلة كثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي من ناشئي النادي، كما أن شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني السابق ومدرب المنتخب الأوليمبي حاليا هو أحد أبناء هذا النادي، كما أن النادي يملك لاعبين في منتخب الشباب 2001 الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوي .