شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبًا فى قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الصربى أنتى انتيتيتش المدير الفني لبيراميدز 26 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في افتتاحية الجولة الـ20 للدورى.

وضمت القائمة كلاً من:

المهدى سليمان – احمد الشناوى

على جبر – طارق طه – رجب بكار – محمد عطوة – عبد الله بكرى – أحمد أيمن منصور – ويلفيرد كانون – أحمد توفيق

نبيل دونجا – محمود حمادة – محمد فتحى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – إبراهيم عادل – عامور العيونى – عبد الله السعيد

جون أنطوى – دودى الجباس.

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من ناحية أخرى انتاب عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز حالة من الاستياء والغضب بعد علمهم بالراتب الضخم الذى سيحصل عليه رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى فور إتمام تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة مع الفريق السماوى، بداية من فترة الانتقالات الصيفية، فضلاً عن زيادة راتب عبد الله السعيد ما يقرب من 10 ملايين جنيه مع بداية الموسم الجديد، نظرًا لوجود بند فى تعاقده مع بيراميدز يشترط عدم حصول أى لاعب على راتب أعلى منه.

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن هناك ترقباً من عدد من لاعبى الفريق الذين ينتظرون الإعلان الرسمى عن صفقة رمضان صبحي وتفاصيلها المادية قبل التحدث مع المسئولين وتوضيح حالة استيائهم، موضحا أن اللاعبين يشعرون بحالة من الضيق، خاصة إن إدارة النادي خفضت فى الفترة الأخيرة عقود بعض اللاعبين، مثل عمر جابر وعلى جبر، وكانت بصدد تخفيض عقد أحمد الشناوى حارس المرمى فى حال عدم تلقيه عرضًا للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع شريف إكرامي حارس الأهلي.

وكان مصدر مقرب من عبد الله السعيد قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص انتقال رمضان صبحى لبيراميدز بعد انتهاء إعارته للأهلى ورفض اللاعب الانتقال بشكل نهائى للفريق الأحمر، مفضلا بيراميدز لوجود فروقات كبيرة فى راتبه الشخصى.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد يحصل حالياً على أعلى راتب سنوى فى بيراميدز بعد تجديد عقده مؤخرا، بحيث يحصل على مليون ونصف دولار سنويا، ما يعادل 23 مليون جنيه، بخلاف المكافآت، إلا أن صانع الألعاب الدولى وضع بنداً فى عقده الأخير يمنع حصول أى لاعب آخر فى الفريق على راتب أعلى منه، وحال حدوث ذلك سيتم تعديل عقده تلقائياً ليصبح هو صاحب العقد الأعلي.