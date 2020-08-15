شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة من نار بين الزمالك والمقاصة.. والـvar يلغى ركلة جزاء لـ محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاصة المقامة حاليًا فى الأسبوع الـ19 بالدورى، بالتعادل السلبى بين الفريقين، وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين حيث كاد أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية إلا أن محمود حمدى حارس المقاصة أنقذ مرمى فريقه.

وفى الدقيقة السابعة ألغى الحكم إبراهيم نور الدين قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة بعد مراوغة محمد إبراهيم للاعبى الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم قراره وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمد إبراهيم، قبل أن يلغى الحكم المساعد هدفين للزمالك بتوقيع محمد عبد الشافى ومصطفى محمد، ويشارك محمد أوناجم فى الدقيقة 12 بدلاً من محمد حسن الذى خرج للإصابة. Advertisements

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة ،بينما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.