شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بن شرقي يلفت الأنظار في وصول الزمالك بارتداء "نضارة" قبل لقاء المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك إليّ ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز ووصل في البداية الطاقم الطبي للزمالك ثم الإداري ثم وصل الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ولفت المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأنظار بارتداء نضارة شمسية خلال الوصول للملعب كما وصل طاقم حكام مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بقيادة إبراهيم نور الدين وأعضاء الجهاز الفني لمصر للمقاصة والفريق الفيومي.



اشرف بن شرقي لحظة وصول فريق الزمالك استاد القاهرة



الزمالك



فريق الزمالك



كارتيرون



لاعبو الزمالك يصلون استاد القاهرة



محمد عبد الشافي



وصول الزمالك

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وصول لاعبي الزمالك

من ناحية اخري قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن رشح فى الركبة، وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبى تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التى سببتها الإصابة، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك فى المباريات.

بينما وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي مكثف ليوسف أوباما مهاجم الفريق، لمحاولة لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري، ويؤدي أوباما برنامج تأهيلي في النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، ويقوم بعمل تدريبات إضافية خارج النادي تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.

من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.