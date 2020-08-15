شادي محمد: "القرشنات" أهم من الولاء كفاية بيانات كدب وضحك على الناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، عن غضبه الشديد من الشعارات التي يطلقها بعض اللاعبين عن ولائهم للقلعة الحمراء، في الوقت الذي تؤكد أفعالهم العكس تماماً، وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك"مش هلعب غير للأهلى فى مصر واحنا عايزين اللى عنده أصل شعارات وكدب وبيانات والكل بيظيط فى الظيطة ، من الاخر القرشنات اهم من ولاء فبلاش حوارات وضحك على الناس وماحدش يعرف يضحك علينا".

واصل: "اصلكم لو تعرفوا كام واحد عمل ايه علشان تذكره ماتش وكام واحد عمل ايه علشان يسافر مع الفرقه بره مصر ومين اللى هتف ليكم وكبركم ومين اللى صنع نجوميتكم ولو هى نجوميه واخيراً مين اللى يؤمن مستقبل اللى فى الصورة، يا بتوع التأمين".



شادي محمد

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى، وذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تاون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى.

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وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن توصل رمضان صبحى، لإتفاق من أجل الإنتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، في 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف