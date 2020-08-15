شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات استاد القاهرة لاستقبال مواجهة الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم استاد القاهرة الدولى استعداداته لاستقبال مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها باستعادة الانتصارات فى الدورى الممتاز، بعد تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0 أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.

فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.



استعدادات استاد القاهرة



استعدادات مباراة الزمالك والمقاصة



استعدادات مباراة الزمالك