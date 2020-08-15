شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والمقاصة في الأسبوع الـ 19 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الـ 19 للدوري، والمقامة علي استاد القاهرة، واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم.

بينما اعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم امام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي : محمود حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الإصابة التى لحقت به، وهي عبارة عن رشح فى الركبة، وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبى تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التى سببتها الإصابة، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك فى المباريات.

بينما وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي مكثف ليوسف أوباما مهاجم الفريق، لمحاولة لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري، ويؤدي أوباما برنامج تأهيلي في النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، ويقوم بعمل تدريبات إضافية خارج النادي تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

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ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.

من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.