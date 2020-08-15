شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أفسد مجلس الخطيب خطة الجوكر والعفيجى لتوريط الأهلى مع جماهيره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تمسك مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بإستمرار أحمد فتحى ورمضان صبحى مع القلعة الحمراء مهما كانت العقبات ليحبط مخطط اللاعبان لصنع الفتنة بين الإدارة والجماهير في ملف تمديد عقودهم مع النادى بداعى فشل الإدارة في الاحتفاظ بالنجوم الكبار في الفريق لاسيما بعد واقعة فشل تمديد تعاقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز .

*خطة أحمد فتحى

جوكر الأهلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى تلقى عرضاً مغرياً من بيراميدز ووافق عليه ولكنه أراد أن ينجو بنفسه من الغضب الجماهيرى المتوقع فقرر أن يطلب الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم للتوقيع للقلعة الحمراء لعلمه أن الأهلى يضع سقف معين لتعاقدات لاعبيه ويرفض المغالاة المادية منعاً لإثارة الفتنة في صفوف الفريق وبالتالي سيرفض مجلس الخطيب شروط فتحى ويقرر وقتها الرحيل لبيراميدز وتنقلب الجماهير على الإدارة بداعى التفريط في الجوكر وفشل تمديد تعاقده.

ولكن جاءت المفاجأة فلقد وافق الاهلى على شروط أحمد فتحى الذى ارتبك ولم يستطع التفكير فقرر طلب مهلة ثم لم يجد مفراً سوى رفض العرض الاهلاوى وإعلان رغبته في اللعب لبيراميدز .

خطة الجوكر اعترف بيها وكيل أعماله نادر شوقى قائلا :" قررت الانفصال عن وكالة أحمد فتحي بسبب موقفه في ملف التجديد للأهلي ، القصة تتلخص في طلب فتحي مبلغ يصل لـ12 مليون جنيه من الأهلي، وهو أعلى مبلغ يمكن أن يدفعه الأهلي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق ، وأنا بصفتي ممثل اللاعب جلست مع مسؤولي الأهلي ووصلنا إلى توافق لتنفيذ قرابة 95% من طلباته".

ويضيف نادر شوقى :"كان ذلك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات فتحي، لكنني فوجئت بأحمد فتحي يتراجع ويطلب مبلغ خيالي من الأهلي،اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام الأهلي الذى قدم كل شيء في هذا الملف، وتعامل بشكل جيد ،لو أراد فتحي الرحيل عن الأهلي منذ البداية والانتقال لفريق آخر، فكان عليه إبلاغي بذلك وإعلان الأمر مثلما فعل شريف إكرامي".

وتابع :"وقتها كان بإمكاني التواصل مع الأهلي والتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف بخصوص هذا الأمر، أما الوضع الحالي فكان محرجا لي وللنادي وإدارته".

ويتضمن عقد نادي بيراميدز لضم أحمد فتحي، الذي يمتد لثلاثة مواسم الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد ،يأتي ذلك بخلاف حصوله على قيمة الموسم الأول دفعة واحدة، بخلاف العديد من المميزات المالية الأخرى.

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*خطة رمضان صبحى

موقف رمضان صبحى كان مغايراً وإن كان الهدف الرئيسى الواحد ، فلقد تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من بيراميدز بمعاونه صهره شريف إكرامى وصديقه المقرب عبد الله السعيد ووافق العفيجى على العرض ولكنه تخوف أيضاً من الغضب الجماهيرى العارم الذى ينتظر "إبن النادى" الباحث عن الأموال متناسياً جميل القلعة الحمراء عليه منذ نعومة أظافره.

رمضان صبحى قرر تصدير أزمة المطالب المالية المبالغ فيها لناديه هيدرسيفيلد الانجليزى لمسئولى الاهلى اعتماداً على أن مسئولي المارد الأحمر سوف يفشلون في الوصول لصيغة إتفاق مع النادى الانجليزى وبالتالي يخرج العفيجى للجماهير متعللا أن مصيره ليس بيده وأنه مرتبط بتعاقد مع هيدرسيفيلد وأنه لم يتلقى عروض أوربية مميزة وناديه يرغب في بيعه لبيراميدز صاحب العرض المالى الأكبر وحينها تنقلب الجماهير على مجلس الخطيب بداعى التفريط في موهبة المستقبل متهمة الإدارة بالبخل في الانفاق على تدعيم الفريق.

ولكن حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها رمضان صبحى بعدما حصل الأهلى على موافقة مكتوبة من هدرسفيلد على شراء رمضان صبحى مقابل ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنية إسترليني بدلا من 7 إسترلينى بعد نجاح مسئولي الاهلى في تخفيض المبلغ بل وتسديده على أقساط لثقة مسئولي النادى الانجليزى في نظرائهم بالقلعة الحمراء بعد التزامهم في تسديد مستحقات الإعارة في موعدها .

ووقع رمضان صبحى في نفس المطب الذى واجه أحمد فتحى ليكرر نفس الأمر ويطلب مهلة وخوفاً من وصول خبر توقيعه لبيراميدز لمسئولى الاهلى لم يجد العفيجى مفراً سوى إبلاغ أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء برفضه عرض الاهلى وتفضيله عرض بيراميدز.

رمضان سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث