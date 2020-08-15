شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يخطف تعادلًا مثيرًا من النجم الساحلي في كلاسيكو تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الترجى التونسي في خطف تعادل قاتل من نظيره النجم الساحلي، بهدف لكل منهما، في كلاسيكو تونس الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في الملعب الأولمبي في سوسة، في قمة منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري التونسي.

أحرز كريم العريبي هدف التقدم لصالح النجم الساحلى ضد الترجى في الدقيقة 19 من زمن المباراة، ثم استطاع طه ياسين الخنيسي تسجيل هدف التعادل القاتل للترجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وبتلك النتيجة يتصدر فريق الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الوصيف فريق الاتحاد المنستيري، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 34 نقطة.