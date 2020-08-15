شكرا لقرائتكم خبر عن «مونت كارلو»: ميسي يستقر على وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، مفاجآت جديدة بشأن مستقبل الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعد الهزيمة المُذلة التي تلقاها البارسا ضد بايرن ميونخ 2-8 مساء أمس الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «النور» بمدينة لشبونة البرتغالية.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن ليوينل ميسي قرر الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي في الصيف المقبل، حيث استقر على إنهاء عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2021، ثم الذهاب مجاناً إلى الفريق الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأضافت أن خروج برشلونة المهين من دوري أبطال أوروبا بهزيمة تاريخية ضد بايرن ميونخ، قد يُعجل من رحيل ليونيل ميسي، لكن سينتظر اللاعب إلى نهاية عقده لأسباب بيروقراطية من شأنها أن تدفع ليونيل ميسي إلى تحمل عام آخر في كامب نو.

وأشارت إلى أنه على الرغم من السقوط الكارثى لبرشلونة في دوري الأبطال، إلا أن برشلونة لا يزال أمامه المزيد من الوقت للإحتفاظ بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، إذا قدم بارتوميو استقالته من رئاسة النادي وبدأ النادي مشروعه الجديد، وفى هذه الحالة من الممكن أن يتراجع الأرجنتيني عن قراره والبقاء في كامب لبضع سنوات أخرى.