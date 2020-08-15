شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي أمام ليون في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ورودي جارسيا مدرب ليون الفرنسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب جوزيه ألفالادي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون. الدفاع: كانسيلو- لابورت- جارسيا- كالي واكر. الوسط: رودريجو- جوندوجان- فيرناندينيو. الهجوم: ستيرلنج- خيسوس- دي بروين. فيما جاء تشكيل ليون على النحو التالي: حراسة المرمى: لوبيز. Advertisements الدفاع: دينايير- مارسيلو- مارسال. الوسط: دوبوا- كاكيري- برونو- حسام عوار- كورني. الهجوم: ديباي- إكامبي. الوضع في مصر

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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