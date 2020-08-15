شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يستعيد قوته الضاربة قبل موقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي استعادة الثنائي المحترف فابريس نجوما وبين ملانجو، بعد فترة غياب طويلة عن تدريبات الفريق، بسبب تواجدهما في بلادهم، بعد توقف النشاط الرياضي.

وكشف النادي المغربي في بيان رسمي عن عودة الثنائي الكونغولى، فابريس نجوما وبين ملانجو إلى المغرب، بعد محاولات كبيرة لتأمين رحلة عودتهم من بلادهم، بعد فتح المجال الجوي في الكونغو، اليوم السبت.

وتأتي عودة الثنائي الكونغولي في الوقت المناسب للفريق المغربي، الذي يواصل منافسته بقوة على التتويج بلقب الدوري المغربي الموسم الحالى، والذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 42 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن منافسه المباشر فريق الوداد، صاحب المركز الثانى، برصيد 40 نقطة.

ويستعد الرجاء لمواجهة نادي الزمالك في شهر سبتمبر المقبل، ضن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.