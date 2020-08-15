شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينقلب على مروان محسن وبادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ثنائي الفريق أليو بادجي ومروان محسن، عقب ظهورهم بمستوى غير جيد خلال التعادل أمام الإنتاج في بطولة الدوري بهدف لكل منهما.

وأبدى فايلر استيائه الشديد من مستوى أليو بادجي ومروان محسن، ثنائي هجوم الفريق، بعدما فشلا في الظهور بمستوى مميز رغم الفرص التي حصلوا عليها.

ونقل فايلر غضبه الشديد إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وطالب بضرورة التعاقد مع صفقة هجومية قوية، لتدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة.