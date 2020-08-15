شكرا لقرائتكم خبر عن سمولينج يرغب في العودة إلى روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب الإنجليزي كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد في العودة إلى روما، الذي لعب له طوال الموسم المنصرم 2019/2020، على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، اليوم السبت، أن سمولينج وروما يريدان استكمال الطريق معًا، في السنوات المقبلة.

وأضافت أن العديد من زملاء اللاعب الإنجليزي في الجيالوروسي، يضغطون عليه للعودة إلى الفريق، مثل كولاروف وبيليجريني وميختاريان وسبينازولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سمولينج على استعداد لخفض راتبه، من أجل الرحيل إلى صفوف الذئاب. ويلجأ مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، في المعتاد لإشراك كل من هاري ماجواير وفيكتور لينديلوف، في قلب الدفاع.