شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: لاعبو ريال مدريد توقعوا سقوط برشلونة أمام البايرن بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، عن توقعات لاعبي ريال مدريد بسقوط فريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وكان برشلونة قد تعرض، أمس الجمعة، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع «ماركا» الإسباني، فإن اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد، كان يتحدثون عن أن برشلونة ليس لديه أي احتمالية لعبور عقبة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة خسر كل الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم، كما أن الفريق الكتالوني ظهر بمستوى متواضع للغاية عقب أزمة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع إعلان إقالة المدير الفني للفريق الكتالوني، كيكي سيتين، بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.