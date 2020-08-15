شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: لاعبو ريال مدريد توقعوا سقوط برشلونة أمام البايرن بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، عن توقعات لاعبي ريال مدريد بسقوط فريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وكان برشلونة قد تعرض، أمس الجمعة، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لموقع «ماركا» الإسباني، فإن اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد، كان يتحدثون عن أن برشلونة ليس لديه أي احتمالية لعبور عقبة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن برشلونة خسر كل الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم، كما أن الفريق الكتالوني ظهر بمستوى متواضع للغاية عقب أزمة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع إعلان إقالة المدير الفني للفريق الكتالوني، كيكي سيتين، بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر ماركا: لاعبو ريال مدريد توقعوا سقوط برشلونة أمام البايرن بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.