شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) المقاصة.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر المقاصة، على استاد القاهرة الدولي في مباراة ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الزمالك: محمد أبوجبل في حراسة المرمى محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع. فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام أشرف ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د1: أشرف بن شرقي يحرز الهدف الأول والحكم يلغيه بداعي التسلل د4: ركلة جزاء لصالح المقاصة بعد عرقلة لمحمد إبراهيم من محمود علاء Advertisements د7: إبراهيو نور الدين يلغي ضربة الجزاء بعد العودةى لتقنية حكم الفيديو ويشهر الكارت الأصفر لمحمد إبراهيم د9: محمود علاء يحرز الهدف الأول والحكم يلغيه بداعي التسلل بعد العودة للفار د11: مصطفى محمد يحرز هدفا للزمالك والحكم يلغيه بداعي التسلل بعد العودة للفار د11: نزول أوناجم وخروج محمد حسن للإصابة د19: كارت أصفر لمحمود علاء الوضع في مصر

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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