شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر تتوالى.. 5 ملايين يورو من برشلونة لليفربول حال تتويج البايرن بالأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات برشلونة مهددًا بخسارة أموال جديدة هذا الموسم الذي فشل خلاله في تحقيق أي بطولة محلية أو قارية.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن برشلونة سيضطر لدفع 5 ملايين يورو لصالح ليفربول، إذا نجح فيليب كوتينيو في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

ويلعب كوتينيو مع بايرن على سبيل الإعارة حتى نهاية دوري الأبطال، لكنه مرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2023.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018 نظير 160 مليون يورو بالمتغيرات.

ويوجد بند في العقد المشترك بين برشلونة وليفربول ينص على تقاضي الريدز 5 ملايين يورو، إذا فاز كوتينيو بلقب دوري الأبطال في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن البند لم يحدد الفريق الذي يحصد معه اللاعب البرازيلي لقب دوري الأبطال.

Advertisements

يذكر أن اللاعب البرازيلي نجح في تسجيل هدفين لبايرن خلال الفوز على برشلونة بنتيجة 8-2، أمس الجمعة، في ربع نهائي البطولة الأوروبية.