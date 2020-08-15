شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يدعو لاجتماع مصيري بعد «زلزال» بايرن ميونخ بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى اجتماع عاجل في النادي الكتالوني، الإثنين المقبل.

كان برشلونة، قد تعرض، أمس الجمعة، لخسارة مذلة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي، يوم الإثنين، وسيشهد اتخاذ قرارات مصيرية.

وأشار إلى أن أهم القرارات، ستكون إقالة كيكي سيتين من مقعد المدير الفني، بالإضافة لمناقشة اسم المدرب الجديد.

وقالت مواقع كتالونيا، إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، يعد أبرز المرشحين لقيادة البارسا في الموسم الجديد.

وأوضح أنه ليس مستبعدًا في اجتماع الإثنين، أن تتم الدعوة من خلاله لانتخابات مبكرة في النادي الكتالوني.

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