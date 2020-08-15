شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونخ: أجبرنا برشلونة على ارتكاب الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن سعادته بالفوز التاريخي لفريقه على برشلونة، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا مساء أمس.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي افتراضي، بعد المباراة: «أعتقد أنكم تعرفونني جيدا، وتعرفون أني قليلا ما أنظر إلى الوراء. يمكننا اليوم أن نفرح بمباراة رائعة، لكننا جميعا نعرف، وهذا كان ملموسا أيضا داخل غرفة تغير الملابس، أن الفرح كان بالطريقة التي خرجت بها المباراة بهذه النتيجة».

وأضاف: «لا يزال أمامنا بعض الأشياء لنفعلها، وتعرفون جميعكم سرعة سير الأمور في كرة القدم. ولذا، فالواجب هو أن ننظر إلى الأمام، سنحمل هذا الفوز معنا وكذلك أداء الفريق، لكن يجب تجميع القوى لنصف النهائي».

ورد فليك على سؤال عما إذا كان وجد بعض النقاط التي لم تعجبه: «بعد الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، لا أود الحديث عن هذه الأمور بشكل كبير، وبعد مباراة كهذه يمكن للمرء أن يستخلص الجانب الإيجابي، ففريقنا ضغط المنافس في النصف الأول من المباراة ما أجبره على ارتكاب أخطاء، والآن نحن سعداء بالتأهل لنصف النهائي».