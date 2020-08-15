شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقررة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي ضم التشكيل كل من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع.

فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام أشرف ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو.