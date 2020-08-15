شكرا لقرائتكم خبر عن «مولر» الأكثر تسجيلًا في شباك برشلونة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، في هز شباك برشلونة مرتين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب النور بمدينة لشبونة، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بهزيمة مذلة للفريق الكتالوني 8-2.

هدف تقدم بايرن جاء من توقيع مولر، الذي تبادل التمرير مع زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يسدد الكرة في الشباك بالدقيقة الرابعة، ثم أضاف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 30.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورت»، فإن مولر وصل إلى سادس أهدافه خلال 5 مواجهات ضد البارسا، ليصبح الفريق الكتالوني ضحيته المفضلة في البطولة، بالتساوي مع أرسنال.

وأشارت شبكة «أوبتا»، إلى تجاوز مولر النجم الأوكراني أندري شيفتشينكو أسطورة ميلان، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شباك البلوجرانا في دوري الأبطال.