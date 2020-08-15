شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يوجه راداره تجاه «جيسوس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات نادي بروسيا دورتموند على مشارف التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن دورتموند بصدد ضم لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس، البالغ من العمر 18 عاما، هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة، إلى اقتراب دورتموند من استعارة اللاعب لمدة عام، مع وضع بند يتيح له فرصة تمديد عقده لعام إضافي.
يأتي ذلك، في ظل رغبة إدارة دورتموند في التعاقد مع بديل لقائد الفريق ماركو رويس، الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن الملاعب منذ فبراير الماضي.
ويجيد رينير اللعب في وسط الملعب وكذلك الجناح، وهو ما سيمنح المدرب السويسري لوسيان فافر، خياريات عديدة حال الظفر بتوقيعه.
وانضم رينير إلى النادي الملكي في يناير الماضي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 30 مليون يورو، لكنه ظهر مع الفريق الرديف «كاستيا» في 3 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين.
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