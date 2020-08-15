شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى، والجهاز الفنى والإدارى والطبى، عصر اليوم السبت، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتنها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اسوان قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام نادي مصر بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل الأهلي في مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي.

نادي أسوان يجري مسحة كورونا استعدادا للقاء الأهلي

نادي أسوان يجري مسحة كورونا استعدادا للقاء الأهلي