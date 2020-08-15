شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي يعلن انتهاء عقد الوكالة مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إنهاء عقد الوكالة بشكل رسمي مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد المنتهية إعارته إلى الأهلي مؤخرًا.
وكان الأهلي قد أعلن أن رمضان صبحي عبر موقعه الرسمي عن رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام لصفوف فريق بيراميدز بعدما تقدم له الأخير بعرض كبير.
وكتب «شوقي» عبر «تويتر»: «أتمنى التوفيق لرمضان صبحي في المرحلة المقبلة لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين».
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