رسالة تحفيزية من خيمينيز الى رفاقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

قرر اللاعب الأوروغواياني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​خوسيه ماريا خيمينيز​ توجيه رسالة تحفيزية الى رفاقه، وذلك بعد الإقصاء من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم بعد الخسارة أمام ​لايبزيغ​ الألماني بنتيجة 2 - 1.



ونشر خيمينيز رسالته عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، واتت كالاتي: "نهاية حزينة لموسم نادر وصعب، لكننا لن نخفض أذرعنا، كل هزيمة هي درس جديد، يجب أن نرتاح لبضعة أيام مع التفكير في أنه يمكننا دائمًا تقديم المزيد وبهذا التفكير سنبدأ الموسم المقبل".

وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا دائمًا، تلقينا دعمًا من كل مكان، وسنحاول مرة أخرى، ولن نستسلم أبدًا".