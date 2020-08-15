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رسالة تحفيزية من خيمينيز الى رفاقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

قرر اللاعب الأوروغواياني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​خوسيه ماريا خيمينيز​ توجيه رسالة تحفيزية الى رفاقه، وذلك بعد الإقصاء من بطولة ​​ هذا الموسم بعد الخسارة أمام ​لايبزيغ​ الألماني بنتيجة 2 - 1.

ونشر خيمينيز رسالته عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، واتت كالاتي: "نهاية حزينة لموسم نادر وصعب، لكننا لن نخفض أذرعنا، كل هزيمة هي درس جديد، يجب أن نرتاح لبضعة أيام مع التفكير في أنه يمكننا دائمًا تقديم المزيد وبهذا التفكير سنبدأ الموسم المقبل".

وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا دائمًا، تلقينا دعمًا من كل مكان، وسنحاول مرة أخرى، ولن نستسلم أبدًا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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