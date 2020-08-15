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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة سينتقم من آرثر ميلو بعد الخروج المذل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يخطط للانتقام من لاعبه آرثر ميلو، بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا اثر الخسارة المهينة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي.
ورفض آرثر الانضمام إلى النادي الكتالوني قبل استئناف منافسات دوري الأبطال هذا الشهر.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن البلاوغرانا لن يسمح بانتقال آرثر إلى يوفنتوس قبل الحصول على غرامة كبيرة في وقت يرغب البرازيلي بحل مشكلاته مع برشلونة قبل الانضمام إلى تدريبات السيدة العجوز في 24 آب الحالي.
وأضافت: "برشلونة لن يتراجع عن قراره حتى لو تسبب ذلك في تأخير انضمام آرثر إلى صفوف البيانكونيرو".
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