برشلونة سينتقم من آرثر ميلو بعد الخروج المذل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية أن ​برشلونة​ يخطط للانتقام من لاعبه ​آرثر ميلو​، بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا اثر الخسارة المهينة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي.

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ورفض آرثر الانضمام إلى النادي الكتالوني قبل استئناف منافسات دوري الأبطال هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن البلاوغرانا لن يسمح بانتقال آرثر إلى ​يوفنتوس​ قبل الحصول على غرامة كبيرة في وقت يرغب البرازيلي بحل مشكلاته مع برشلونة قبل الانضمام إلى تدريبات السيدة العجوز في 24 آب الحالي.

وأضافت: "برشلونة لن يتراجع عن قراره حتى لو تسبب ذلك في تأخير انضمام آرثر إلى صفوف البيانكونيرو".