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برشلونة سينتقم من آرثر ميلو بعد الخروج المذل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سينتقم من آرثر ميلو بعد الخروج المذل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية أن ​برشلونة​ يخطط للانتقام من لاعبه ​آرثر ميلو​، بعد الخروج المذل من اثر الخسارة المهينة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي.

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ورفض آرثر الانضمام إلى النادي الكتالوني قبل استئناف منافسات دوري الأبطال هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن البلاوغرانا لن يسمح بانتقال آرثر إلى ​يوفنتوس​ قبل الحصول على غرامة كبيرة في وقت يرغب البرازيلي بحل مشكلاته مع برشلونة قبل الانضمام إلى تدريبات السيدة العجوز في 24 آب الحالي.

وأضافت: "برشلونة لن يتراجع عن قراره حتى لو تسبب ذلك في تأخير انضمام آرثر إلى صفوف البيانكونيرو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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