ابيدال يعزل نفسه عن باقي بعثة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

اعلنت صحيفة سبورت الكتالونية أن ​ايريك أبيدال​ علم بنتيجة فيروس كورونا للمدافع ​صامويل أومتيتي​ عندما كان في لشبونة مع بعثة ​برشلونة​، واتخذ السكرتير الفني قرارًا كإجراء احترازي بعزل نفسه عن باقي بعثة البلوغرانا، ومن بين القرارات الأخرى، لم يحضر المباراة ضد بايرن ميونيخ في ملعب دا لوز في لشبونة.



وعندما عادت بعثة برشلونة إلى كتالونيا بالطائرة، لم يكن أبيدال جزءً منها، وعاد من البرتغال برًا، وفي الساعات القليلة المقبلة، من المحتمل أن يجتاز المزيد من اختبارات فيروس كورونا لمعرفة ما إذا كان الاتصال مع أومتيتي قد أصابه بالفيروس، وكان ايريك قد أعطى نتيجة سلبية في الاختبارات الأخيرة التي خضع لها جميع أعضاء بعثة برشلونة.