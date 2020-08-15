شكرا لقرائتكم رئيس أسوان بتوجه للقاهرة لمتابعة معسكر الفريق قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إلى القاهرة مساء اليوم السبت، استعداداً للالتحاق بمعسكر الفريق المقام حالياً بالمركز الأوليمبي، من أجل دعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بعد غد الاثنين بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادى مصرى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19.

في سياق متصل، تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط نادى أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلى وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر التى أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.

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وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.