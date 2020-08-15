شكرا لقرائتكم جعفر: كارتيرون يهتم بالقائمة الإفريقية بتشكيل المقاصة.. وبن شرقي الأنسب لدعم مصطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية درس للاعبي الزالك خلال المباريات القادمة، وقد تلقي النتيجة بظلالها على أحداث مباراة المقاصة.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة على المستوى الجماعي وظهروا بمستوى جيد ولكن التعادل أضاع كل هذه الفرص.

أوضح: الزمالك لم ينجح في الحفاظ على التقدم في مباراة الاتحاد رغم كم الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبيه ولم يحافوا على التقدم حتى استقبلوا هدف التعادل.

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أشار: كارتيرون يهتم بشكل كير على اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بخلاف محمد عبد الغني الذي يشارك لإصابة حازم إمام، مضيفا أن أي فريق يضيع منه وسط الملعب ليس لديه معالم.

شدد على أن مصطفى محمد يحتاج الدعم والمساعدة من وسط الملعب وأرى أن أشرف بن شرقي سيكون الأنسب لتقديم الدعم لمصطفى محمد.