شكرا لقرائتكم "افتح القوس وزود العفيجى".. نادر شوقى يعلن انتهاء وكالته لرمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن انتهاء علاقته برمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، وذلك بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، مفضلاً الانتقال إلى نادي بيراميدز، وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على تويتر "اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة و لن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى، وذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تاون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى.

وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي.

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نار شوقى

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن توصل رمضان صبحى، لإتفاق من أجل الإنتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، في 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف.