تيجانا: تعادل الأهلي والمقاولون دفعة معنوية للزمالك في مواجهة المقاصة

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جدة - عمرو شويل يرى إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أنه من الطبيعي أن يقوم فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض بالنزول للخلف والقيام بدور دفاعي مع طارق حامد بحكم طبيعة مركزه بالارتكاز. قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: محمد حسن دخل فورمة المباريات وكارتيرون يفضل تثبيته في التشكيل. Advertisements شدد على أن تعادل الأهلي والمقاولون العرب في مبارياتهما الأخيرة سيعطي دفعة معنوية للاعبي الزمالك لاسيما وأنه يلعب على بطولة. أضاف: الفوز في مباراة الزمالك مهم للغاية واللاعبين مطالبين بتحقيق الثلاث نقاط لأنهم يملكون كل المقومات للفوز في المباراة من امكانيات وروح عالية ودوافع أكبر.

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