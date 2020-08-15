شكرا لقرائتكم حازم إمام: "مينفعش حد يحكم على رمضان صبحي إلا إذا كان مكانه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علّق حازم امام نجم الزمالك السابق، على قضية رفض رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق تمديد إعارته فى ناديه وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز، وقال الثعلب الصغير:" لا يمكن لأحد أن يحكم على لاعب إلى اذا تم وضعه فى نفس ظروفه لأنه ربما مع قوة المبلغ المعروض عليه ربما عينه تزعلل وياخد قرار زى اللاعب، لذا لا يمكن أن تحكم على رمضان الا اذا كنت مكانه". قال حازم امام فى الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك والمقاصة بقناة اون تايم سبورت، إنه بشكل عام اللاعب الذى يرتبط بناديه ويفضل البقاء به سيحصل على مبلغ مالى جيد ربما أقل من العروض المغرية التى تصله ولكنه سيكون جزء من تاريخ هذا النادى ويحصل على محبة دائمة من الجماهير سيشعر بها بعد الاعتزال وهو ما يميز مثلا عماد متعب لاعب الأهلى، أما فى حالة رمضان صبحى أو أى لاعب يمر بموقف مماثل فلا أحد يلومه على تفضيل مستقبله ولكن سيشعر بهذا الخطأ بعد الاعتزال. Advertisements

ويلتقي الزمالك ومصر للمقاصة، في مباراة مثيرة الثامنة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأبيض خلالها باستعادة الانتصارات فى الدورى الممتاز، بعد تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.

فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.