شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن على طبيب فريق السلة بالأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب حالة الدكتور أكرم محمد طبيب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي ، ويتابع رؤوف عبد القادر مدير الناشط الرياضي بالاهلي حالة طبيب فريق السلة من أجل تقديم كافة الدعم والمساندة.

أكرم على أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا ، وقال: السلام عليكم طبعا بشكر كل حد كلمني وطمن عليا وكل من ساعدني، أحب اقول اه انا مصاب بكرونا ايجابي وفي الحجر المنزلي" ، وأضاف " دعواتكم لان موضوع مش سهل وربنا فقط الي يعلم.. الحمد لله.. دعواتكم".

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من ناحية أخرى ، أشاد أليكس يونج، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلى، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى للحفاظ على سلامة اللاعبين بعد قرار عودة النشاط الرياضى مجددًا، وعبر المحترف الأمريكى بصفوف الأهلى عن سعادته بقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى مجددًا، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التى تجاوزت الأربعة أشهر؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ممارسة كرة السلة من مسببات السعادة له منذ الصغر، والعودة مجددًا أمر أكثر من رائع .

وأكد « يونج» أن الأهلى جاهز لاستكمال المنافسات المحلية والقارية مجددًا، موضحًا أن الجهاز الفنى بقيادة كابتن أشرف توفيق وضع برنامجا بدنيا وخططيا قويا للاعبين؛ وذلك لسرعة استعادة الفريق لمستواه المعهود قبل فترة التوقف، خاصة فى ظل المنافسة القوية التى تنتظر فريق السلة فى دورى السوبر وبطولة كأس مصر، وأشار المحترف الأمريكى «أليكس يونج» إلى أن النادى الأهلى من أكثر الفرق الإفريقية نجاحًا على المستوى المحلى والإفريقى فى كرة السلة، مؤكدًا أنه فخور باللعب له، خاصة أنه يمتلك شعبية جارفة، ورغبة قوية فى الفوز بكافة البطولات التى يشارك بها.

واختتم «يونج» حديثه معربا عن أمله فى المساهمة بحصد كافة الألقاب؛ من أجل إسعاد الجماهير التى أكد على دورها الكبير فى مساندة اللاعبين.