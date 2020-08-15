شكرا لقرائتكم فليك يطلب من لاعبي بايرن "التواضع" بعد اكتساح برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نبه هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ لاعبيه إلى ضرورة الاكتفاء بالاحتفال بالفوز الكاسح 8-2 على برشلونة ليوم واحد عقب التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة، لكن تحقيق اللقب يتطلب المزيد من الجهد الشاق.

وقال فليك، الذي كان مساعدا لمدرب ألمانيا خلال الفوز التاريخي 7-1 على البرازيل صاحبة الضيافة في الطريق للفوز بكأس العالم 2014، إن اللاعبين بحاجة للتحلي بالتواضع عند مواجهة مانشستر سيتي أو أولمبيك ليون في قبل النهائي.

وأبلغ الصحفيين بشأن المقارنات مع فوز ألمانيا في 2014 : تعرفون أنني لا أنظر إلى الوراء لأن الحاضر هو ما يهم، نعم قدمنا مباراة رائعة ويمكننا أن نشعر بسعادة لكننا نعرف أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق اذا أردنا الوصول للهدف المنشود.

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وحقق بايرن ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا ويتطلع لتكرار ثلاثية عام 2013، وتابع فليك : نعرف مدى سرعة تطور الأمور في كرة القدم ويجب أن نشحن طاقتنا من الغد للاستعداد لقبل النهائي.

وسجل الفريق البافاري أربعة أهداف في الشوط الأول أمام العملاق الإسباني بطل أوروبا السابق وسحقوا المنافس بفضل السرعة والهجمات المرتدة التي فككت دفاع برشلونة.

وقال فليك: إنه انتصار وأردنا التأهل لقبل النهائي. هذا مذهل لكن أصحاب الخبرة يدركون أن المباراة المقبلة تنتظرنا ونحتاج لتقديم نفس الأداء.