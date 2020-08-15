شكرا لقرائتكم رحيل سانليهي من منصب مدير كرة القدم في أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم السبت رحيل راؤول سانليهي عن منصب مدير كرة القدم بالنادي بعد ثلاثة أعوام من العمل.

وقرر أرسنال إسناد المهمة إلى فيناي فينكاتشام خلفا لسانليهي على أن يتولى المدير التقني البرازيلي إيدو والمدير الفني الإسباني ميكيل ارتيتا إدارة شؤون كرة القدم والتعاقدات بالنادي. وكان سانليهي تولى منصبه في أرسنال في 2017 قادما من برشلونة الإسباني.

وانتقل فينكاتشام من العمل في منصب المدير الإداري إلى منصبه الجديد في ظل مساعي مالكي النادي ستان كرونكي ونجله جوش لإعادة أرسنال إلى عصره الذهبي تحت قيادة ارتيتا.