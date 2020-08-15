تشكيل المباراة.. الزمالك بالقوة الضاربة.. ومحمد إبراهيم يقود هجوم المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي Advertisements في الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن واحمد سيد زيزو. في الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد على الجانب الأخر، أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري. واختار جلال تشكيل مكون من:" محمود حمدي، أحمد مودي، محمد دبش، عصام سعيد، أحمد محسن، صلاح ريكو، محمد توني، خالد اوتشو، موسيس، محمد ابراهيم، عبد الله مجدي.

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