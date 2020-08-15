تشكيل الزمالك.. عودة بنشرقي ومركز جديد لـ"عبد الغني" أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة.

ويلعب قلب الدفاع محمد عبدالغني كظهير أيمن بدلا من حازم إمام قائد الفريق الغائب عن المباراة لإراحته.

وشهد التشكيل استمرار الاعتماد على التونسي فرجاني ساسي كصانع ألعاب في مركز رقم (10)، مع تواجد محمد حسن بجوار طارق حامد في خط الوسط.

وعاد المغربي أشرف بنشرقي ليشارك أساسيا في الخط الهجومي رفقة أحمد سيد زيزو على الجانب الآخر خلف مصطفى محمد رأس حربة الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقة (4-2-3-1) على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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الدفاع: محمد عبدالغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

الوسط: محمد حسن، طارق حامد.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، فرجاني ساسي، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش، إسلام جابر، حاتم محمد، حسام أشرف، محمد أوناجم، أسامة فيصل، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، كاسونجو كابونجو.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 18 لقاء، فيما يأتي مصر المقاصة في المرتبة الـ15 بـ17 نقطة من 18 لقاء.