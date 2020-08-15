إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 بدوري we المصري.
واختار جلال تشكيلا مكونا من: "محمود حمدي، أحمد مودي، محمد دبش، عصام سعيد، أحمد محسن، صلاح ريكو، محمد توني، خالد اوتشو، موسيس، محمد ابراهيم، عبد الله مجدي.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.
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