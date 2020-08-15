مصدر لمصراوي: بيراميدز لم يتوصل لاتفاق مع هيدرسفيلد لضم رمضان حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد مصدر مسؤول أن نادي بيراميدز لم يتوصل لاتفاق مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار المصدر- الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بيراميدز ينتظر الاتفاق مع هيدرسفيلد ماديًا من أجل إتمام إجرءات الصفقة.
كانت تقارير صحفية إنجليزية قد أكدت خلال الساعات الماضية توصل الفريقين المصري والإنجليزي لاتفاق مادي لضم رمضان صبحي والبدء في إتمام الصفقة فعليًا.
ونفى المصدر أن يكون هناك اتفاق نهائي بين الفريقين حتى الآن، لافتًا إلى أن بيراميدز ينتظر التوصل لاتفاق نهائي قبل توقيع العقود الرسمية.
الجدير بالذكر أن رمضان صبحي أعلن رغبته في عدم تمديد إعارته أو الانتقال إلى الأهلي، مفضلًا الرحيل نحو بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
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