"فك الارتباط".. نادر شوقي يعلن عن موقفه من وكالة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، إنه يتمنى التوفيق لموكله في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لن يجدد عقد الوكالة مع اللاعب برغبة متبادلة بين الطرفين.

وكتب نادر شوقي عبر صفحته على "تويتر" اليوم السبت: "أتمنى التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة، ولن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب الأهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعدما لعب في صفوف الفريق الأحمر على سبيل الإعارة منذ سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

Advertisements

وانتقل رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور لصفوف الأهلي مقابل حصول هدرسفيلد على 800 ألف جنيه إسترليني، وتجددت الإعارة للمرة الثانية مطلع الموسم الحالي مقابل مليون و700 ألف جنيه إسترليني.

وأعلن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات في النادي الأهلي مساء الأربعاء الماضي أن اللاعب لن يستمر في صفوف الفريق مبديًا رغبته في الرحيل لصفوف بيراميدز.

من جانبه، كان عمرو بسيوني مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز كشف عبر بيان رسمي نشر يوم الخميس الماضي أن ناديه بدأ في الدخول بمفاوضات رسمية مع إدارة هدرسفيلد لشراء عقد رمضان صبحي بصورة نهائية.

صاحب الـ23 عامًا لعب مع الأهلي في الموسم الحالي تسع مباريات سواء كانت محلية أو أفريقية ليسجل خمسة أهداف (4 أهداف في مسابقة دوري we المصري + هدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا).