تحليل رقمي.. ماذا قدم مهاجم الأهلي أمام الإنتاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فقد النادي الأهلي 4 نقاط في آخر 3 مباريات لعبها بالدور الثاني للدوري المصري بعد التعادل مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

واستمر اعتماد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على مروان محسن في التشكيل الأساسي لقيادة هجوم الفريق، قبل الدفع بالسنغالي أليو بادجي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

"يلّا كورة" يستعرض في السطور التالية تحليلا رقميا لأداء مروان وبادجي خلال المباراة:

- مروان محسن:

شارك مروان محسن في 49 دقيقة، وسنحت له فرصتان للتسجيل في المباراة، إحداهما كانت انفراد أمام حارس الإنتاج الحربي، لكن تم إهدارها بتسديدتين بعيدتين عن المرمى.

وقام مروان بثماني تمريرات قصيرة كانت ثلاث منهن صحيحة بنسبة نجاح 38%، دون إرسال أي تمريرة طويلة أو عرضية، مقابل نجاحه في استقبال الكرة 10 مرات في 10 مناسبات بنسبة نجاح 100%.

ولم يقم مروان بأي مراوغة في المباراة، وفقد الكرة مرة واحدة تحت ضغط مقابل الفوز بها ثلاث مرات، أما على الصعيد الدفاعي كان له تدخلان ناجحان استحوذ بهما على الكرة من لاعبي الإنتاج.

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- أليو بادجي:

خاض أليو بادجي 52 دقيقة في مواجهة الإنتاج، وسنحت له أربع فرص للتسجيل في المباراة، منهم واحدة ذهبت بين القائمين والعارضة، وثلاث خارج المرمى.

وقام بادجي بـ14 تمريرة، بواقع 13 تمريرة قصيرة وعرضية واحدة، بنسبة نجاح وصلت إلى 64%، كما حصل على الكرة 22 مرة (استلم 20 منهم بشكل صحيح) بنسبة نجاح بلغت 91%.

وتمكن بادجي من القيام بمرواغة واحدة كانت صحيحة، وفقد الكرة أربع مرات، وخسر الالتحام الهوائي الذي سنح له في المباراة، وعلى الصعيد الدفاعي كان له تدخل واحد نجح خلاله.

ووضح في الشوط الثاني تغيّر طريقة لعب فايلر بعد الاعتماد على العرضيات بمجرد نزول بادجي، حيث نفّذ لاعبو الأهلي 24 عرضية مقابل 10 فقط في الشوط الأول، إلا أنه لم يتم استغلاها بنجاح.