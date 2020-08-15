محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:
أثار حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، الجدل بتغريدة غامضة له أبدى خلالها استياءه من وجود حالة من عدم الاحترافية.
وغرد عواد ـ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عصر اليوم السبت ـ باللغة الإنجليزية قائلاً:
"Zero professionalism ـ أي صفر احترافية".
ولم يشر حارس الزمالك لأي تفاصيل بخصوص تغريدته، ما أثار حالة من الجدل.
وعاد عواد ليغرد على حسابه مع زيادة التكهنات حول المقصد من تغريدته: "توضيح.. البوست على السوشيال ميديا ملوش علاقة بالكيان العظيم نادي الزمالك".
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري، ولكن لا يتواجد محمد عواد بقائمة اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا علاقة لها بالزمالك".. عواد يوضح تغريدته الغامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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